Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 10 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«10 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, северный при грозе 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 10 июля ожидается гроза. В Нур-Султане утром и днем 10 июля ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем при грозе порывы 15 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 10 июля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 18 метров в секунду. Местами сохранится сильная жара +38+41», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«10 июля в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем на юге Кызылординской области ожидается сильная жара +42», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-100%.

«Днем 10 июля в Костанайской области ожидается сильная жара до +36. В Костанае днем 10 июля ожидается сильная жара до +35», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.