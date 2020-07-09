Замакима Костаная попал под следствия по делу о махинациях с землей

Костанай. 9 июля. КазТАГ – Заместитель акима Костаная попал под следствия по делу о махинациях с землей, сообщает пресс-служба антикоррупционной службы.

«Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима города Костанай и других должностных лиц акимата. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания к нему», — говорится в сообщении в четверг.

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.