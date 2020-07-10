Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются на большей части территории Казахстана в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием высотной ложбины на большей части РК ожидаются дожди с грозами, лишь на юго-западе и северо-западе погода – без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере и востоке возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14, днем при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +18+20.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +20+22.

В Акмолинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +17+22.

В Восточно-Казахстанкой области днем дождь с грозой, местами град. Днем +27+32, ночью +12+17.

В Карагандинской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30 (на юге +33), ночью +12+17 (на юге +21).

В Алматинской области днем кратковременный дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Туркестанской области дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Павлодарской области дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +16+21.

В Жамбылской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +18+23.

В Костанайской области без осадков. Днем +31+36, ночью +17+22.

В Северо-Казахстанской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +17+22.

В Мангистауской области без осадков, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +33+38, ночью +23+28.

В Атырауской области кратковременный дождь с грозой, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +22+27.

В Кызылординской области кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +21+26.

В Актюбинской области без осадков, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, сильная жара. Днем +34+39 (на юге +42), ночью +18+23 (на юге +26).

«В ближайшие сутки в связи с прогнозами дождей на горных реках востока республики ожидаются подъемы уровней воды. На реках юга и юго-востока республики значительных изменений не ожидается, будут наблюдаться колебания уровней воды», — предупредили синоптики.