Почему белорусам не греет душу отождествление себя с россиянами?!

Издание University of BATH опубликовало статью под названием «The Differences between Russia and Belarus» — «Различия между Россией и Белоруссией».

В ней говорится так: «Я слышал, что люди в Белоруссии обладают почти однозначно германским менталитетом. Их отличают спокойствие, трудолюбие и аккуратность. Но они при этом являются по-настоящему доброжелательными и гостеприимными, особенно к иностранцам. Эти люди также гордятся своим патриотизмом и обидятся, если вы назовете их «русскими». Даже если вы произнесете слово «беларуский» как «белорусский», это расстроит их, поскольку правильное произношение должно быть «беларуский». Ибо они стремятся представлять себя в качестве граждан своей собственной ни на какую другую не похожей страны.

Исторически название «Беларусь» означает «Белая Русь», точно не известно, откуда оно берет свои корни, хотя некоторые полагают, что объяснение тут кроется в том, что этот край оказался единственным регионом Киевской Руси, который не был завоеван монголами. А в советское время республика называлась Белоруссией. Но после 1991 года она захотела пойти своим собственным путем отдельно от россиян. Так что исследование характера отношений между двумя близкими странами представляет собой захватывающий предмет для изучения».

Украинский кризис и его последствия заметно поколебали однозначность позиции Белоруссии в отношении Российской Федерации. Теперь уже в общественном мнении этой постсоветской республики проталкивается, со ссылкой на анализ генофонда, идея о том, что белорусы представляются генетически идентичными северо-восточным полякам и весьма далекими от русских, которые в действительности являются, мол, не восточными славянами, а финнами и ближайшими родственниками татар, марийцев и других волжско-уральских народов финно-угорского происхождения. В общем, схожая имеющемуся на Украине аналогу идеология отчуждения от России запущена, и можно, видимо, ожидать, что ее популярность станет нарастать по мере усугубления трудностей в экономике. Ведь если белорусская социально-экономическая модель А.Лукашенко, позволяющая зарабатывать твердую валюту в казну главным образом за счет приобретения у России и Казахстана нефти по льготным ценам и продажи нефтепродуктов из этого сырья на внешнем рынке по международным ценам, потерпит крах, останется лишь одна альтернатива. Имеется в виду принятие курса на интеграцию с Европой.

Интересная наблюдается тенденция на постсоветском пространстве, особенно в его юго-западной и западной частях. Там почти каждая бывшая союзная нация-республика стремится, оттолкнувшись от головы своего расположенного восточнее соседа ногой, полететь в объятия развитого и сытого Европейского Союза. Они сейчас склонны сопоставлять себя с Западом, а не с Востоком.

Грузия, хотя она и находится далековато от границ Европейского Союза, стремится вступить в состав объединенной Европы, ощущая себя сжатой между «недемократической» Россией и «мусульманской» Турцией — двумя державами, с которыми у нее сложились глубокие исторические связи.

Украинцы уже давно устами своего второго президента Леонида Кучмы заявили «Украина — не Россия. Украина — это Европа». Теперь выражение «Україна — це Європа» является главным определяющим направление развития этой страны лозунгом. Украинцы хотят, чтобы их ассоциировали просто с европейцами. Запросы белорусов и коренных прибалтийских этносов в этом плане более притязательны. Первые из них хотят ассоциироваться не просто с европейцами, а именно с германцами, а вторые — со скандинавами. Вольному, как говорится, воля. Только обязаны ли бывшие братские союзные республики, расположенные восточнее на географической карте, продолжать подпитку их такого рода амбиций и поддержку их экономики поставками сырья по сниженным ценам или в обмен за разрешение провозить по их территориям свои товары в дальнее зарубежье и приобретением их по большей части не очень конкурентоспособной на международном рынке продукции?! Это — очень важный вопрос. И не только для России, но и также для Казахстана и других центрально-азиатских республик.

Благополучие Западной Европы по сию пору во многом зиждется на сформированных в контексте неоколониализма связях с бывшими колониями-сырьевыми придатками тамошних держав. Восточной Европе, в том числе недавно вступившим или только рвущимся вступить в ЕС постсоветским республикам, для того, чтобы встать с ней вровень, необходимы свои аналогичные государства-поставщики дешевого сырья. Такую роль она явно отводит России и Центральной Азии. В этом и кроется главный соблазн отождествления теми самыми постсоветскими нациями себя с европейцами из дальнего зарубежья.

