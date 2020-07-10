Мировые СМИ сообщили о «смертельной пневмонии» в Казахстане

Алматы. 10 июля. КазТАГ – Крупнейшие мировые СМИ сообщили о предупреждении посольства КНР в РК о распространении в Казахстане пневмонии, более опасной, чем коронавирус.

«Китайское посольство сообщило о 1772 случаев пневмонии в Казахстане в первой половине текущего года, из них 628 случаев – в июне, в том числе и среди граждан Китая. В пятницу было подтверждено, что от пневмонии умер главный санитарный врач алматинской области 64-летний Кайрат Баймухамбетов, который сыграл важную роль в борьбе Казахстана с пандемией коронавируса», — пишет британская Daily Mail.

При этом издание отмечает, что определить вирус, вызывающий пневмонию, пока не удалось.

Телеканал CNN сообщает, что обратился с запросом в министерство здравоохранения Казахстана, но об ответе министерства ничего не сказано. Зато приводится ответ министерства иностранных дел Китая.

«Мы бы тоже хотели получить более подробную информацию. Китай надеется, что Казахстан будет сотрудничать в борьбе с эпидемией и обеспечении безопасности общественного здоровья двух стран», — отмечает CNN.

Индийская газета Hindustan Times отмечает недостаточность информации о пневмонии.

«Пока непонятно, какой информацией о пневмонии и причинах, которые ее вызывают, владеют китайские чиновники и есть ли у них основания называть ее пневмонией неизвестного происхождения. Также неизвестно, была ли ВОЗ проинформирована о вспышке этой пневмонии», — пишет издание.

О вспышке пневмонии также сообщают турецкое информагентство Anadolu, австралийская газета Sydney Morning Herlad, британская Mirror и др. Многие издания публикуют фото и видео большого скопления людей у морга в Алматы.