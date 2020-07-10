Туркестан. 10 июля. КазТАГ — Названа причина скопления около 3 тыс. человек на казахстанско-узбекской границе, передает корреспондент агентства.

«В период с 1 по 7 июля через контрольно-пропускной пункт «Жибек жолы» – «Гишт-Куприк» в Узбекистан вернулись более 2,7 тыс. соотечественников. Однако из-за возникших технических проблем пересечение сограждан казахстанско-узбекской границы осуществлялось в ограниченном количестве, что стало причиной скопления около 3 тыс. граждан Узбекистана. В результате совместной работы специальной республиканской комиссии, пограничных войск СГБ и диппредставительств Узбекистана в Казахстане 8 июля в оперативном порядке решены все технические и организационные вопросы, препятствующие свободному пересечению сограждан казахстанско-узбекской границы», — сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД) Узбекистана в пятницу.

По информации оперативного штаба МИД Узбекистана, с вечера 8 июля и в течении дня 9 июля КПП «Жибек жолы» – «Гишт-Куприк» пересекли 3746 сограждан.

«В настоящее время проблем с пересечением межгосударственной границы не существует, контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, скопление граждан у КПП не наблюдается», — заверили во внешнеполитическом ведомстве РУз.

В ведомстве напомнили, что «все граждане по возвращении на Родину должны пройти 14-дневный карантин со строгим соблюдением соответствующих требований, определенных специальной республиканской комиссией».

Напомним, 8 июля сообщалось, что около 3 тыс. граждан Узбекистана и Таджикистана скопились на казахстанско-узбекской границе. Скопление людей на госгранице произошло, по словам заместителя акима Туркестанской области Сакена Калкаманова, из-за того, что «в последние два дня Узбекистан закрыл границу, не пропускает своих граждан». Также замакима сообщил, что определенное количество людей скапливается на границе Казахстана и Узбекистана с марта месяца, как ввели карантин.