Крупнейшие мировые бренды объявляют о банкротстве – СМИ

Алматы. 10 июля. КазТАГ — Крупнейшие мировые бренды объявляют о банкротстве, сообщает The Mazatlan Post.

«Если у вас все еще есть работа, а ваша компания еще не закрылась, вы должны быть благодарны. Почему?» — пишет издание и приводит список мировых брендов, объявивших о банкротстве.

1. Victoria’s Secret объявила о банкротстве.

2. Zara закрыла 1,2 тыс. магазинов.

3. La Chapelle закрыла 4391 магазин.

4. Chanel приостановила свою деятельность.

5. Hermes приостановила свою деятельность.

6. Patek Philippe приостановила производство.

7. Rolex приостановила производство.

8. Мировое производство предметов роскоши рухнуло.

9. Nike может потерять в общей сложности $23 млрд во время повторного приостановления производства.

10. Gold’s gym заявила о банкротстве.

11. Основатель Airbnb сказал, что пандемия за шесть недель уничтожила плоды 12-летнего труда.

12. Даже Starbucks заявила о том, что временно закроет 400 своих кофеен.

13. У WeWork тоже все плохо.

«Этот список можно продолжать бесконечно», — отмечает издание и называет проблемные компании в США.

Также сообщается, что Nissan Motor Co. может закрыться в США.

Далее издание перечисляет компании, которые заявили о банкротстве, сократили сотрудников:

1. Крупнейшая компания по прокату автомобилей (Hertz) заявила о банкротстве. Ей также принадлежит Thrifty and Dollar.

2. Крупнейшая компания, занимающаяся грузоперевозками и владеющая 4 тыс. грузовиков, Comcar заявила о банкротстве.

3. Старейшая компания, занимающаяся розничной торговлей, JC Penny заявила о банкротстве – Amazon купил ее за копейки.

4. Крупнейший мировой инвестор Warren Buffet потерял $50 млрд за два месяца.

5. Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock говорит о грядущей катастрофе в мировой экономике – компания управляет более чем $7 трлн.

6. Крупнейший торговый центр Америки Mall of America перестал платить по кредиту.

7. Самая надежная авиакомпания в мире Emirates уволила 30% сотрудников.

8. Казначейство США напечатало триллионы долларов, чтобы удержать экономику на плаву.

Предположительно, в 2020 году закроется от 12 тыс. до 15 тыс. розничных магазинов. О закрытии магазинов уже объявили: J. Crew, Gap, Victoria’s Secret, Bath & Body Works, Forever 21, Sears, Walgreens, GameStop, Pier 1 Imports, Nordstrom, Papyrus, Chico’s, Destination Maternity, Modell’s, A.C. Moore, Macy’s, Bose, Art Van Furniture, Olympia Sports, K Mart, Specialty Cafe & Bakery и многие другие.

«Уровень безработицы может стать рекордным – более 38 млн человек, то есть более 25% (из 160 млн трудоспособных человек около 40 млн окажутся безработными). Поскольку люди лишатся доходов, потребительский спрос резко упадет, и экономика окажется в свободном падении. И это только в США», — пишет издание.

При этом в публикации отмечается, что за пять месяцев пандемии у компаний возникли огромные долги и десятки тысяч предприятий обанкротились.

«Если у вас есть бизнес и ваша компания все еще работает, вы не сократили зарплаты и не уволили сотрудников, вы молодец и прекрасно относитесь и к своей компании, и к своим клиентам. Люди столкнулись с глобальной пандемией, которую не могут контролировать. Вторая половина 2020 года будет испытанием для корпоративной стойкости и деловых отношений. Для многих 2020 станет вопросом выживания», — отмечает издание.