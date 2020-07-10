Алматы. 10 июля. КазТАГ — Передовая группа ученых ВОЗ выехала в Китай для установления первоисточника коронавируса, сообщает Reuters.

«В пятницу передовая группа ученых Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выехала в Китай, чтобы организовать расследование происхождения нового коронавируса, который вызвал глобальную пандемию», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что два эксперта ВОЗ, специалисты в области ветеринарии и эпидемиологии, будут сотрудничать с китайскими учеными, чтобы определить масштаб и направление расследования.

«Один из важных вопросов, который всех интересует, это передался ли вирус человеку от животных и если да, то от каких именно, поэтому мы отправили в Китай эксперта-ветеринара. Нам известно, что этот вирус очень похож на вирус летучей мыши. Но был ли какой-то вид животных промежуточным носителем? На этот вопрос нам и предстоит ответить», — сказала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.