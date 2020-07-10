Токаев: Настало время наладить производство многих видов лекарств и медизделий в Казахстане

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что настало время наладить производство многих видов лекарств и медицинских изделий в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Настало время наладить производство многих видов лекарств и медицинских изделий в Казахстане. До каких пор мы будем зависеть от импортных лекарств? Где наша честь?» — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Учитывая, что это вопрос национальной безопасности, как отмечается далее, перед государственными органами поставлена задача по созданию необходимого резерва лекарств и медицинских изделий.

Также президент поручил председателю агентства РК по противодействию коррупции Алику Шпекбаеву проверить на коррупционные риски деятельность организации «СК-Фармация».

Вместе с тем Токаев потребовал в срочном порядке обеспечить лекарствами все регионы и привлечь к строгой ответственности лиц, которые решили заработать на нехватке медпрепаратов во время пандемии.