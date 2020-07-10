Т5 млрд выделено на создание лекарственного стабфонда в Алматы

Алматы. 10 июля. КазТАГ — Т5 млрд выделено на создание лекарственного стабилизационного фонда в Алматы, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Следующий шаг – создание лекарственного стабилизационного фонда. Выделено Т5 млрд на беспроцентное кредитование поставщиков сроком на 6-8 месяцев для закупа лекарств по текущим ценам и их постепенной реализации при волатильности рынка», — сообщил Сагинтаев в пятницу.

По его словам, от прибытия до аптечной витрины лекарства поступают за сутки.

«Сегодня прибывает крупная партия препаратов из России. Порядка 55 тонн лекарственных средств, в том числе антиковидных – жаропонижающие и антикоагулянты. До конца июля всего ожидается поставка порядка 4,2 млн упаковок социально значимых лекарств. Как заверили руководители аптечных сетей и дистрибьюторских компаний, ситуация с поставками выправилась», — проинформировал аким.

Он напомнил, что в рамках заключенного меморандума в 105 аптек во всех районах Алматы поставляется 41 наименование самых востребованных препаратов.

«С 1 июля в аптеки поступило 581 тыс. упаковок социально значимых препаратов. В целом на сегодня в 105 аптеках и на складах у поставщиков имеется 1,8 млн упаковок таких лекарств», — резюмировал Сагинтев.