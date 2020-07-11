Изменения в требования к школьной форме внес МОН Казахстана

Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Изменения в требования к школьной форме внесло министерство образования и науки Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Сейчас, например, мы приняли решение по школьной форме. Вы знаете, существует приказ, который был принят несколько лет назад – от этого приказа мы не отказываемся, я хочу обратить ваше внимание, сделать на этом акцент. То есть сама школьная форма и требование к школьной форме никуда не уходит, но мы туда добавляем специальный пункт – примечание, которое касается именно такого периода, периода карантина, периода ограничительных мероприятий или форс-мажора. Именно для таких ситуаций, для таких периодов мы будем давать возможность для того, чтобы дети могли приходить в опрятном, классическом деловом стиле, в одежде в организации образования», — сообщили министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в ходе брифинга в субботу.

Он отметил, что соответствующее решение уже принято.

«Мы считаем, что это тоже является очень важным с точки зрения настоящей ситуации», — отметил глава МОН.