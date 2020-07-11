МОН обсуждает с МЗ РК и другими госорганами варианты обучения школьников в 2020-2021 году

Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Министерство образования и науки обсуждает с министерством здравоохранения Казахстана и другими государственными органами варианты обучения школьников в 2020-2021 учебном году, передает корреспондент агентства.

«По следующему учебному году. Во-первых, подготовка идет полным ходом, подготовка не останавливалась по завершению четвертой четверти, об этом мы говорили. Во-вторых, видение у министерства образования есть, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, мы изначально готовились к трем базовым вариантам, и оказались правы. Мы изначально брали не один вариант, мы изначально брали три варианта и подготовка ведется по всем трем направлениям изначально. В третьих, эти варианты обсуждаются и с министерством здравоохранения, с другими государственными органами, которые задействованы в этом вопросе», — сказал в субботу министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

По его словам, в МОН действуют несколько рабочих групп по проработке всех деталей.

«Мы задействовали и ученых-педагогов, и директоров школ, и наших коллег-экспертов образования – учителей, и конечно других наших – управления образования, отделы образования и так далее. Поэтому сейчас в настоящее время в целом в каждом регионе, я думаю, идет очень большое обсуждение», — сказал министр.

Также он отметил, что видел слайд о вариантах обучения в новом году, который сейчас по мессенджеру пересылают друг другу казахстанцы.

«И мне тоже пересылали, я видел – это не слайд, подготовленный министерством образования и науки, я так думаю, это один из отделов образования, может быть, на уровне школы обсуждал и предлагал свое видение, и возможно, этот слайд, наверное, там же видите, вариант какой-то написан, видимо там они так же рассматривали несколько вариантов – это один из рассматриваемых вариантов, наверное, в какой-то отдельно взятой школе», — считают глава МОН.

По его словам, ведомство уже подготовило и начало курсы для педагогов.

«Очень важным вопросом является готовность педагогов к, скажем так, новым условиям. Вне зависимости от того, какой будет в итоге принят вариант, очевидно, что для педагогов нужны новые навыки. Мы это увидели на примере четвертой четверти. Поэтому эти курсы, состоящие из пяти модулей, охватывают такие вопросы, как: а) это IT-компетенции – как работать с информационными системами, как работать в интернете, как работать в целом с технологиями; б) это вопросы, которые касаются цифровой педагогики, так называемой, это вопросы, которые касаются методологии и методики обучения в новых условиях – какой бы мы не выбрали в итоге вариант, эти навыки для современного педагога в любом случае необходимы, поэтому мы вне зависимости от итогов будем проводить эти курсы, и эти курсы являются действительно очень важными и нужными», — пояснил министр.

Отдельно он отметил «вопрос компьютеров, серверов, расширения скорости интернета, каналов связи и так далее».

«Эти вопросы так же вне зависимости от того, будем ли мы учиться дистанционно, будем ли мы учиться в традиционном формате – или сейчас, или в будущем для школ нужны компьютеры, нужны сервера, поэтому этот вопрос мы уже начали, и акиматы у нас активно занимаются, в том числе приобретением компьютеров. Почему? Потому что вот недавно мы, в том числе, объявляли о запуске нового большого проекта «Цифрлы білім», и мы говорим о том, что какие бы мы программы не внедряли, не изменяли, не добавляли, одним из главных вопросов является инфраструктура. Если в школе на один компьютер приходятся 20-25 детей, то соответственно, говорить о том, что мы можем развивать их IT-компетенции или можем нормально проводить другие уроки – сейчас компьютеры нужны не только для уроков информатики – не приходится. Поэтому сейчас мы этот вопрос поставили ребром, актуализировали и сейчас поэтому ведется активная работа по приобретению компьютеров для школ, по обновлению и инвентаризации серверов», — сказал руководитель ведомства.

Он отметил, что указанная работа началась еще в конце марта, «и сейчас постепенно эта работа продолжается, и набирает новые обороты».

«В шестых, очень важные вопросы – это инклюзивность, очень важные вопросы – это доступность, очень важный вопрос – это качество. Потому что мы увидели по итогам четвертой четверти – наиболее уязвимыми в этих обстоятельствах является кто? Являются дети с особыми образовательными потребностями. Поэтому они для нас должны быть в приоритете. Поэтому этот вопрос учитывается нами особо. Второе – это дети с низкими доходами. Нам необходимо обеспечить одинаковую доступность образования для этих семей, это тоже очень важно. И третий вопрос – это по младшим классам, особенно сложно приходится, мы видим по итогам четвертой четверти, для детей младших классов. Потому что более менее, 6, 7, 10, 11 классы и так далее – для них самоорганизация, для них самостоятельная работа, навыки уже приобретены, они уже сформированы, для малышей – очень сложно без учителя, без постоянного участия и так далее», — пояснил министр.

Указанные вопросы, по его словам, для МОН «тоже являются очень важными», заверив, что ведомство обращает на них внимание.

«И основные факторы для нас – это безопасность жизни, здоровья педагогов и учащихся, второе, безусловно, это качество – мы не должны потерять качество. Поэтому эти две переменные, эти два основных фактора для нас тоже являются очень важными, поэтому мы решение принимаем, исходя из этих двух основополагающих факторов», — заключил Аймагамбетов.