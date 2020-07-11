Независимо от формы обучения, у ребенка должен быть бумажный вариант учебника – МОН РК

Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Независимо от формы обучения, у ребенка должен быть бумажный вариант учебника, считает министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

«Учебники у нас давно, еще в апреле-мае были заказаны, вне зависимости от того, какой формат будет, мы должны обеспечить ребенка бумажным вариантом учебников, даже если это обучение дистанционно, у ребенка должен быть бумажный вариант учебника – это очень важно», — сказал Аймагамбетов в субботу.

Он уточнил, что в 2020 году определенные классы получат новые учебники, например, 11 классы полностью переходят на обновленные программы, «поэтому бумажные учебники будут закуплены и доставлены». В настоящее время, по его словам, уже началась отгрузка с издательств по ряду регионов.

«Что касается электронного формата – это тоже важно. Мы договорились также с издательствами, что нам необходимо обеспечить возможность и доступность электронных вариантов учебников. И это тот вопрос, над которым и мы, и соответствующие издательства сейчас работают, и мы будем обеспечивать», — заверил Аймагамбетов.