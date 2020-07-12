Аэропорт Нур-Султана, больницу УДП и медиацентр ОВД готовятся выставить на приватизацию

Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Аэропорт Нур-Султана, больницу управления делами президента (УДП) и медиацентр органов внутренних дел готовятся выставить на приватизацию, передает корреспондент агентства.

«Утвердить перечень организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в 2021-2025 годах, согласно приложению 1 к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления правительства.

Планируемый перечень организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в 2021-2025 годах, содержит 34 объекта.

Министерство внутренних дел:

ТОО «Медиа-центр органов внутренних дел Республики Казахстан»

Министерство здравоохранения:

НАО «Медицинский университет Астана»

НАО «Медицинский университет Семей»

НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»

НАО «Медицинский университет Караганды»

Министерство труда и социальной защиты населения:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»

Министерство индустрии и инфраструктурного развития:

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

АО «Академия Гражданской Авиации»

АО «Международный аэропорт Астана»

Министерство образования и науки:

АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»

НАО «Восточно-Казахстанский университет имени СарсенаАманжолова»

НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова»

НАО «Карагандинский технический университет»

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

НАО «Павлодарский педагогический университет»

НАО «Торайгыров университет»

НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»

НАО «Университет имени Шакарима города Семей»

НАО «Северо-Казахстанский университет имени МанашаКозыбаева»

НАО «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати»

НАО «Рудненский индустриальный институт»

НАО «Карагандинский индустриальный университет»

НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина»

НАО «Атырауский университет имени ХалелаДосмухамедова»

НАО «Западно–Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова»

НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»

НАО «Кызылординский университет имени КоркытАта»

НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова»

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова»

НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»

НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова»

НАО «Атырауский университет нефти и газа имени СафиУтебаева»

НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»

Управление делами президента Республики Казахстан:

АО «Центральная клиническая больница».