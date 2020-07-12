«Астана-ЕРЦ», ХОЗУ Алматы и еще 16 коммунальных объектов хотят отдать в конкурентную среду

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – ТОО «Астана-ЕРЦ», ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» (ХОЗУ Алматы) и еще 16 коммунальных объектов хотят отдать в конкурентную среду, передает корреспондент агентства.

«Местным исполнительным органам утвердить перечень организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в 2021-2025 годах, согласно приложению 2 к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления правительства.

Планируемый перечень организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в 2021-2025 годах, содержит 18 объектов:

Акимат Акмолинской области – ТОО «Акмол-Береке»;

Акимат Актюбинской области – ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками города Актобе»;

Акимат Алматинской области – ТОО «Жерұйык- Өрлеу», ТОО «Региональный центр развития Алматинской области»;

Акимат Восточно-Казахстанской области – ТОО «Центр экологической безопасности» акимата города Усть-Каменогорск;

Акимат Жамбылской области – ТОО «Микрофинансовая организация «АтамекенТараз»

Акимат Западно-Казахстанской области – ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима Западно-Казахстанской области»;

Акимат Мангистауской области – ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен» и ТОО «Центр обслуживания предпринимателей «Мангистау»;

Акимат Павлодарской области – ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен-Павлодар» и ТОО «Автохозяйство Павлодарской области»;

Акимат Северо-Казахстанской области – ТОО «Центр регионального развития Есиль»;

Акимат Туркестанской области – ТОО «Хозяйственное управление Аппарата акима Южно-Казахстанской области»;

Акимат Алматы – ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» и АО «Центр развития города Алматы»;

Акимат Нур-Султана – ТОО «Хозяйственное управление города Нур-Султан» и ТОО «Астана-ЕРЦ»;

Акимат Шымкента – ТОО «Центр диспетчерской службы».