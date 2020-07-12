Талдыкорган. 12 июля. КазТАГ – Аким Алматинской области Амандык Баталов выписался из больницы в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Сегодня выписался из больницы. Хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, в первую очередь моим землякам-жетысусцам, друзьям, родным и близким. Отдельное спасибо врачам за их самоотверженный труд. Именно от их действий зависит жизнь многих людей. Теперь приступаю к работе, чтобы вместе с вами побороть пандемию. Только объединив все наши усилия, мы справимся со всеми трудностями! Берегите себя и своих близких!» — написал Баталов в воскресенье на своей странице в социальной сети.

Напомним, 22 июня стало известно о заражении Баталова коронавирусной инфекцией – тогда в акимате отмечали, что речь идет о бессимптомной форме заболевания. 8 июля стало известно, что аким Алматинской области проходит лечение в кардиологическом центре Нур-Султана из-за одышки и сердечной недостаточности. 9 июля вице-министр здравоохранения Ажар Гиният пояснила, что в центр, где лечат Баталова, переводят людей, когда уже не помогает искусственная вентиляция легких (ИВЛ).