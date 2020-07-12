Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Сильная жара ожидается в понедельник в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 13 июля на юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем 13-15 июля в Акмолинской области местами ожидается сильная жара +35 и чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в распространенном в воскресенье штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«Днем 13 июля в Костанайской области на юге ожидается сильная жара до +37», — сказано в сообщении.

Вероятность шторма – 90-95%.

«13 июля в Кызылординской области сохраняется местами пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +43. В Кызылорде ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Днем 13 июля ожидается сильная жара +41», — предупредили в «Казгидромете».

Вероятность шторма составляет 90-100%.

«Днем 13 июля в Северо-Казахстанской области на юго-западе ожидается сильная жара +35», — говорится в предупреждении.

Вероятность шторма – 90-95%.

«Днем 13-15 июля в Карагандинской области местами ожидается сильная жара +39. В Жезказгане днем 13 июля ожидается сильная жара +37+39», — добавили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 85-90%.