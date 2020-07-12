Грузовой самолет с лекарствами для больных коронавирусом и пневмонией прибыл в Нур-Султан

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Грузовой самолет с лекарствами для больных коронавирусной инфекцией (КВИ) и пневмонией прибыл в Нур-Султан, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«В Нур-Султан прибыл грузовой самолет с медикаментами, которые необходимы для лечения COVID-19, пневмонии и ряда других заболеваний. По поручению главы государства правительством ведутся системные работы за обеспечению аптек лекарственными препаратами. Данную работу также проводит акимат столицы. Таким образом, в город на грузовом самолете при первой партии завезено свыше 600 тыс. упаковок лекарств», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Отмечается, что в перечне прибывших товаров почти 350 наименований лекарств.

«К примеру, поступили «Ксарелто», «Цефтриаксон», «Клексан», «Азитромицин», «Дексаметазон», «Метилпреднизолон», «Ибупрофен», «Нимесулид», «Кардиомагнил», «Левофлоксацин», «Метронидазол», «Гепарин», «Нимесулид», «Ибуфен», «Парацетамол», «Офлоксацин» и так далее. Поставка в крупные сети аптек начнется с завтрашнего дня. Кроме того, ожидается поставка медикаментов на грузовых автомобилях. На этой неделе в аптеки партиями уже начали поступать медикаменты. Работы по поставке лекарств в аптеки будут проводиться на регулярной основе», — уточнили в МВК.

По данным комиссии, властями осуществляется поддержка по вопросам логистики, упрощения процедур закупа и ввоза лекарств.

«Для своевременного информирования акимат столицы запустил страницу covid19.astana.kz/ru, на которой можно узнать официальные данные по коронавирусной инфекции, в том числе о наличии лекарственных средств и медицинских препаратов в аптеках. Кроме того, в ближайшее время дополнительно к ранее приобретённым в столицу поступят 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, 500 флуометров, 500 кислородных концентраторов, два комплекта компьютерных томографа», — сказано в сообщении.