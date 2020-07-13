МИД Казахстана обеспокоен вооруженным столкновением на границе Азербайджана и Армении

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Министерство иностранных дел Казахстана обеспокоено вооруженным столкновением на границе Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Республика Казахстан глубоко обеспокоена произошедшим вооруженным инцидентом на азербайджано-армянской границе, повлекшим человеческие жертвы. Призываем дружественные нам Азербайджанскую Республику и Республику Армения проявить сдержанность и отказаться от использования силовых средств для решения спорных вопросов», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, на фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

«Выражаем надежду на скорейшее достижение мира и согласия, в первую очередь, в двустороннем формате. Готовы всячески содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта в рамках международных организаций, включая площадки ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА», — резюмируется в сообщении.

12 июля СМИ писали о том, что Армения и Азербайджан сообщили о боях на границе двух стран. Стороны обвиняют в инциденте друг друга. По версии Азербайджана, потери есть у обеих сторон, Армения утверждает, что пострадали только силы противника. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила «Ъ», что в настоящий момент бой прекращен и «вооруженные силы Армении контролируют ситуацию.