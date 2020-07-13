Началась антикоррупционная проверка распределения гумпомощи и возможных хищений в ФСМС

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Началась антикоррупционная проверка распределения гуманитарной помощи и возможных хищений в НАО «Фонд социального медицинского страхования», сообщает пресс-служба Агентством по противодействию коррупции РК.

«Во исполнения поручения главы государства Агентством с привлечением представителей заинтересованных государственных органов, общественности и экспертов начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности единого дистрибьютора лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в госсегменте – ТОО «СК-Фармация», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в ходе анализа детально изучается нормативно-правовая база и организационно-управленческая деятельность компании. По результатам будут внесены конкретные рекомендации по повышению эффективности ее деятельности, оптимизации организационной структуры, трансформации бизнес-процессов, сокращению административных расходов, рационализации государственных закупок и устранению коррупционных рисков.

«По всем выявленным фактам правонарушений со стороны руководства и работников компании будут приняты процессуальные решения. Наряду с этим, Агентством проверяется распределение зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19. Также сообщаем, что Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по фактам хищений средств НАО «Фонд социального медицинского страхования» путем завышения стоимости закупаемых услуг», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 10 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало 10 июля МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.

Как стало известно 12 июля, новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат Искалиев.

12 июля Болат Токежанов приказом министра здравоохранения РК был назначен председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования.