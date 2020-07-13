Много алматинцев попали в реанимацию после самолечения стационарными препаратами – акимат

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Много алматинцев попали в реанимацию после самолечения стационарными препаратами, сообщил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

«Мы пытаемся разъяснить тоже – эти стационарные антивирусные препараты нельзя использовать дома, это очень опасно. Немало количество людей поступает сразу же в реанимацию – основная причина самолечение стационарными препаратами», — сказал Туякбаев на брифинге в понедельник.

При этом он заверил, что недостатка медпрепаратов в стационарах Алматы нет.

«Насчет стационарных, некоторые из других регионов ищут, некоторые из больниц. Мы тоже предупреждаем всех главврачей, что не надо просить. На всякий случай их родственники ищут эти препараты. В больницах таких проблем нет, если даже будет, у нас специальный штаб работает, в течение пары часов мы организуем доставку, а у нас запасы имеются по стационарным тоже», — отметил он.