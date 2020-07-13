Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – Сухая и жаркая погода ожидается на большей части Казахстана с 14 по 16 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Практически на всей территории Казахстана сохраняется сухая и жаркая погода 14-16 июля. Это связано с блокирующим высотным гребнем, который способствует поступлению горячего воздуха с районов Ирана и Ирака. На западе и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.