Режим карантина будет продлен еще на две недели, будут выплачены 42 500 тенге – Токаев

Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – Режим карантина будет продлен еще на две недели, нуждающимся будут выплачены 42500 социальной помощи, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты», — написал Токаев на своей странице в Twitter в понедельник.

По его словам, «первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми».

«Правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся», — добавил президент.