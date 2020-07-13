Второе картельное соглашение выявили на рынке медтехники ЕАЭС

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Второе картельное соглашение выявили на рынке медтехники Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Решением коллегии ЕЭК участникам антиконкурентного соглашения из стран ЕАЭС предписано расторгнуть договоренности, которые привели к разделу трансграничного рынка ЕАЭС по территориальному принципу, а также выплатить установленные штрафы.

Как установил антимонопольный блок комиссии, компании-продавцы медицинского оборудования из стран ЕАЭС, имея контракты с поставщиком речевых процессоров Cochlear из Западной Европы, договорились между собой, что будут реализовывать эти медицинские приборы каждый на «своей» территории. Так, белорусская компания осуществляла реализацию исключительно на территории Беларуси, казахстанские компании – в Казахстане, а российская компания – в России», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, поводом для расследования послужили материалы, переданные в комиссию министерством национальной экономики Республики Казахстан. На их основании было возбуждено дело по признакам нарушения статьи 76 договора о ЕАЭС.

«Помимо штрафов, в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК хозяйствующим субъектам, а также лицам, нарушившим правила конкуренции, установленные договором, предписано расторгнуть и не исполнять любые договоренности, которые приводят или могут привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу либо по составу продавцов или покупателей, и не отказывать в сотрудничестве физическим или юридическим лицам, которые хотят распространять и обслуживать речевые процессоры в любом государстве ЕАЭС», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что реализация решения позволит восстановить конкуренцию на рынке медицинских имплантов, даст потребителям возможность выбрать более выгодный продукт, а также получить услугу гарантийного и постгарантийного обслуживания у более широкого круга поставщиков кохлеарной продукции.

В настоящее время ЕЭК проводит еще четыре аналогичных расследования в отношении различных хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС.

Ранее коллегия ЕЭК приняла схожее решение в отношении компании «Дельрус», которая позднее пыталась обжаловать его в Суде ЕАЭС. Однако Суд Союза оставил решение в силе. Сейчас «Дельрус» в порядке апелляционного производства обжалует это решение.

Отметим, что компанию «Дельрус» уже во второй раз ловят на картельных соглашениях за последние три года.

«В ходе расследования, проведенного департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК, выяснилось, что, используя доминирующее положение на рынке технического обслуживания медтехники, компании «Дельрус» и «Дельрус РК» договорились о фактическом разделе рынка по географическому признаку. ЕЭК удалось установить, что заявитель – компания Scuderia (Скудерия), намеревалась приобрести услуги по калибровке ультразвуковых датчиков аппарата «Фиброскан», у российской компании «Дельрус». Однако получила необоснованный отказ и предложение обратиться в казахстанскую компанию «Дельрус РК», где такая услуга обходится в 2,5 раза дороже», — уточнили в комиссии.