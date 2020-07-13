Штормовые предупреждения объявлены на вторник в Алматинской области и ЗКО

Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на вторник в Алматинской и Западно-Казахстанской областях.

«Днем 14 июля в Алматинской области ожидается северо-восточный ветер, местами порывы 15-20 метров в секунду. В Талдыкоргане днем 14 июля ожидается северо-восточный ветер, порывы 15 метров в секунду», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«14 июля в Западно-Казахстанской области местами гроза, ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 14 июля ветер юго-восточный 18 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Вероятность шторма составляет 90-95%.