Замакима Алматы: это спонсоры преподнесли будто в «Халык арене» нет воды для пациентов

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Спонсоры сами предложили воду, а потом все представили так, как будто в ледовом дворце «Халык арена» не хватает воды для пациентов, сообщил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

«Насчет «Халыка» — здесь сами спонсоры обратились, предложили воду. Поскольку мы этот стационар только запускаем, наши коллеги оттуда приняли это предложение. Потом почему-то спонсоры преподнесли это так, как будто там воды не хватает», — сообщил Туякбаев на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что на каждого пациента поставляется два литра воды в сутки.

«У нас есть контракт, у нас более 20 стационаров, в расчете два литра в день на каждого пациента, в однолитровых бутылках, чтобы удобно было, всем сейчас поставляется. Если где-то есть дополнительный спрос, у нас контракты позволяют дополнительно увеличить поставку», — отметил он.