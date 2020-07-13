Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 14 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 14 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду. Днем 14-16 июля местами сохраняется сильная жара +35 и чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-85%.

«14 июля в Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается гроза, сохраняется сильная жара +38+41», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«Днем 14-16 июля в Костанайской области ожидается сильная жара +35+39. В Костанае днем 14-16 июля ожидается сильная жара до +35», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-95%.

«14 июля в Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +43. В Кызылорде днем 14 июля ожидаются ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Сохраняется сильная жара +41», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.