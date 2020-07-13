В Алматы превышения предельных цен на лекарства не было — президент профильной ассоциации

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы превышения предельных цен на лекарства не было, заявляет президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова.

«Так как у нас государственное регулирование цен, любой уважающий себя бизнесмен никогда не будет завышать предельные цены, потому что это грозит первый раз очень большим штрафом, второй раз это может быть приостановка действия лицензии сроком на шесть месяцев. И на эти нарушения ни одна аптечная сеть и ни один уважающий себя бизнесмен не пойдет. И постоянно проводится мониторинг рабочей группой, которая создана штабом при акимате Алматы, хотя все мы прекрасно понимаем, что у нас введено государственное регулирование цен и превышения предельных цен не может быть», — заявила Дурманова на брифинге в понедельник.

При этом она отметила, что повышения цены это не исключает.

«У нас существует понятие предельной цены. Если до этого парацетамол был Т70-Т80 в аптечной организации, предельная цена его стоит Т128. То есть, аптечная организация может спокойно поднять до Т128, но ни одна аптечная организация не поднимала. И, соответственно, разговоры о том, что цена повысилась, присутствовали, но превышения предельной цены нигде не было», — добавила она.