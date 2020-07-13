Сменился глава комитета индустриального развития и промышленной безопасности Казахстана

Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – Сменился глава комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев Марат Каримжанович назначен на должность председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Карабаев с августа 2019 года по настоящее время занимал должность директора департамента развития оборонно-промышленного комплекса МИИР, до этого в 2018-2019 годы возглавлял тот же департамент в структуре министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, а еще раньше – в 2015-2017 годы был руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Туркестанской области.

«Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Баитов Канат Курмашевич освобожден от должности председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития РК», — сказано в другом сообщении пресс-службы премьера.

Баитов проработал на указанной должности с февраля 2019 года.