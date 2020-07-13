Социальная дистанция стала причиной очередей в аптеках — замакима Алматы

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Причиной очередей в аптеках города стало соблюдение социальной дистанции, уверен заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

«Как вы знаете пару недель назад наблюдался дефицит, ажиотаж на рынке, соответственно, в некоторых центровых аптеках были большие очереди. Конечно, были разные причины, но одна из причин – социальная дистанция», — заявил Туякбаев на брифинге в понедельник.

В свою очередь президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова пояснила, что в аптеку люди приезжают с детьми, целыми семьями, а приказ главного санврача города требует соблюдения дистанции в 1,5 м.

«На сегодняшний день у нас стабилизируется ситуация в аптеках. Очереди у нас связаны только с социальным дистанцированием. Вы сами знаете, что у нас вышло постановление главного санитарного врача Алматы, подписанное господином Бекшиным, где требуется социальное дистанцирование, то есть это 1-1,5 м друг от друга. Соответственно, если очередь вдруг появляется на улице, особенно много видеороликов, материалов идет про Центральную городскую аптеку. Центральная городская аптека на проспекте Назарбаева всю жизнь была тем объектом наших аптечных организаций, где всегда было очень много народа и людей. Потому что люди считают так: раз центральная аптека, там, соответственно, будет больше лекарственных препаратов. Люди приезжают с детьми, иногда семьями, и сразу запускать всех людей мы не имеем возможности», — пояснила Дурманова.

По словам Дурмановой, стоящим в очереди гражданам раздается питьевая вода, для их удобства установлены скамейки.