Во всех аптеках и на складах Алматы имеется запас 10 самых востребованных препаратов – акимат

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Во всех аптеках Алматы имеются наиболее востребованные лекарства, заверяет замакима города Сапарбек Туякбаев.

«Мы своевременно приняли оперативные меры. Благодаря этому с 1 июля было отгружено более 900 тыс. упаковок, сейчас во всех аптеках и наших складах имеются запасы по 10 видам самых востребованных препаратов в районе 840 тыс. упаковок и в течение месяца мы ожидаем поставки еще 3 млн 685 тыс.», — сказал Туякбаев на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что в последние недели обороты в аптеках снижаются.

«По итогам вчерашнего дня были реализованы 12 249 упаковок. Это почти в 10-15 раз меньше, чем было у нас пару недель назад», — отметил Туякбаев.

В свою очередь президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова добавила, что в настоящее время в одни руки отпускается не более двух-трех упаковок лекарств.

«На сегодняшний день жаропонижающими средствами обеспечены аптечные организации Алмтаы, из тех 105 аптечных организаций, которые были определены акиматом и штабом Алматы. Парацетамола в достаточном количестве, ибупрофена уже в достаточном количестве находится в аптечных организациях, но в связи с тем, что был такой ажиотажный спрос, штабу пришлось принять решение, что отпускать в одни руки не более двух-трех упаковок. Да, в нормативно-правовых актах у нас этого нет, но для того, чтобы все могли получить препараты и могли принять во время повышения температуры, пришлось ограничить отпуск в одни руки», — сказала она.