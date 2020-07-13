Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким умерших от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Сегодня мы чтим память соотечественников, жизнь которых оборвала коварная болезнь. Выражаю соболезнования родным и близким умерших. Уверен, единство и сплоченность помогут нам скорее преодолеть это испытание», — написал Токаев в понедельник на своей странице в Twitter.

13 июля в Казахстане – день общенационального траура по казахстанцам, умершим в результате пандемии COVID-19. В 12.00 по времени Нур-Султана по всему Казахстану была объявлена минута молчания – казахстаны почтили память умерших от коронавирусной инфекции. По всей стране приспущены флаги, отменены все развлечения. В знак солидарности с казахстанцами приспущены флаги и на зданиях дипломатических миссий иностранных государств в Казахстане. Во всех мечетях и церквях проходят поминальные мероприятия.

Официальные траурные мероприятия с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялись и в Акорде. Центральные государственные телеканалы вели прямую трансляцию.

По последним официальным данным, от КВИ умерли 375 человек, вместе с тем, растет число жертв неустановленной пневмонии, которую во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают новой формой коронавируса.

Напомним, о планах объявить 13 июля днем траура президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил 8 июля в ходе телеобращения к казахстанцам. 9 июля глава государства подписал соответствующий указ.