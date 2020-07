Сейчас от людей, олицетворяющих государственную власть, требуются решительность и неподдельная готовность взять на себя полную ответственность. Их-то, к сожалению, не обнаруживается

Издание News18 со ссылкой на информационное агентство Reuters опубликовало переданную из Алматы статью под названием «Kazakh President Threatens to Sack Cabinet if Efforts to Curb Coronavirus Outbreak Fail» — «Казахский президент грозится отправить в отставку кабинет министров в случае провала усилий по обузданию вспышки коронавируса».

Фото: Copyright REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov

В ней говорится так: «Казахский президент Касым-Жомарт Токаев в пятницу заявил о том, что он может отправить в отставку свой кабинет министров, если в результате второго двухнедельного карантина не удастся обуздать вспышку коронавируса в богатой нефтью центрально-азиатской стране.

«Это поставило бы вопрос о способности правительства работать в нынешнем составе», если к концу карантина не будет улучшений, — такие его слова цитируется в пресс-релизе президентской администрации.

Казахстан, который 5 июля ввел новый карантин, подтвердил почти 55 тысяч случаев заражения COVID-19, в том числе 264 случая смерти. Дневной показатель новых случаев COVID-19 в Казахстане установил суточный рекорд заболеваемости и составил 1 962 в четверг, а затем снизился до 1 726 в пятницу.

Токаев также поручил кабинету министров оживить экономику, которая в январе-июне продемонстрировала снижение на 1,8 процента по сравнению с результатом прошлого года за соответствующий период. При этом особенно пострадали сектор услуг вследствие первого карантина в марте-мае и ключевой нефтегазовый сектор из-за падения цен на энергоносители.

Токаев сказал, что правительство выделит дополнительно 150 миллиардов тенге (363 миллиона долларов) на борьбу со вспышкой COVID-19 и призвал центральный банк снизить целевой показатель инфляции с 9,0-11,0 процентов до 8,0-8,5 процента в нынешнем году. (1 доллар США = 413,1200 тенге)».

Не покидает ощущение, что представители государственной власти Казахстана пребывают в состоянии растерянности на фоне спуртового скачка эпидемии коронавируса и пока еще неясного происхождения пневмонии (ВОЗ назвала ее новой формой коронавируса). Ведь в течение первых трех месяцев после объявления предыдущего карантина показатели заболеваемости оставались достаточно умеренными. Вследствие этого и было, по-видимому, в Казахстане принято решение отменить карантинные ограничения гораздо раньше, чем в России. Здесь карантин завершился 11 мая, а там — 15 июня. Теперь же ситуация в этих двух постсоветских государствах складывается совершенно по-разному. В Казахстане только сейчас эпидемия коронавируса, на которую наложилась еще эпидемия неясного происхождения пневмонии, резко пошла в рост. А в России она постепенно идет на спад.

Причины такой динамики распространения в Казахстане охватившей всю планету инфекции не поддаются однозначному разумному объяснению, хотя в мнениях касательно них недостатка нет. Нет, похоже, ясности и по вопросу о том, как надо поступать и каким курсом нужно следовать казахстанским властям в свете складывающейся ситуации. Их представители, стараясь держать марку, бодрятся на словах. А между тем у них в глазах сквозит неуверенность, смешанная с откровенной растерянностью. Такими их народ давно (а может, и никогда прежде) не видел. Они сейчас много выступают, обращаясь к населению. Пытаются успокоить людей и придать им уверенность. Но чем больше произносится слов, тем меньше оказывается степень доверия к получаемой информации и в тем меньшей степени компетентными кажутся говорящие.

И это ничего хорошего не сулит ни обществу, ни государству в целом. Так и недолго утратить вообще всякий контроль над развитием ситуации. Сейчас от людей, олицетворяющих государственную власть, требуются решительность и неподдельная готовность взять на себя полную ответственность. Их-то, к сожалению, не обнаруживается.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.