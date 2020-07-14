Алматы. 14 июля. КазТАГ – Названа дата начала сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«В режиме онлайн состоялся совет Единой лиги ВТБ. В нем приняли участие руководство лиги, представители 13 клубов-участников и члены федераций играющих стран. Единая лига ВТБ стала первой спортивной лигой в России, которая в режиме онлайн-конференции вместе со всеми членами Совета утвердила состав участников, формат и регламент чемпионата 2020/21. В новом сезоне сыграют 13 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь), ЦСКА (Россия)», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, по итогам регулярного чемпионата, который стартует 20 сентября, будут определены восемь лучших команд лиги. В чемпионате 2020/21 чемпион определится в плей-офф в серии до трех побед по схеме 2-2-1.