Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Масштабная дезинфекция мест массового скопления людей запланирована в столице РК на 15 июля, сообщает управление внутренней политики Нур-Султана.

«В Нур-Султане 15 июля проведут масштабную дезинфекцию мест массового скопления людей: в парках, скверах, бульварах, на набережной и так далее. Работы начнутся с 6-7 утра. В период обработки горожанам необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, в обработке города совместно с коммунальными службами примут участие также сотрудники ДЧС и работники специализированных компаний. «Дезинфекционные работы будут проведены как в пешем порядке, так и с помощью спецмашин. Согласно постановлению городского санврача, руководители ТРЦ, рынков, базаров, ТД и других мест массового скопления также должны проводить дезинфекцию на рабочих местах. Всего в городе продезинфицировано свыше 20 млн кв. м. Работы по дезинфекции проводятся на регулярной основе. С 5 июля до 2 августа в стране введены ограничительные меры. Горожанам необходимо строго соблюдать саннормы: носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию», — резюмируется в сообщении.