НБ РК с АРРФР подготовят пакет допмер поддержки на случай ухудшения ситуации – Досаев

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Национальный банк РК (НБ РК) вместе с агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовит пакет дополнительных мер поддержки на случай ухудшения ситуации, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Совместно с правительством Национальный Банк и агентство по регулированию и развитию финансового рынка до конца июля текущего года подготовят пакет дополнительных мер поддержки отраслей на случай ухудшения социально-экономической ситуации», — сообщил во вторник на заседании правительства председатель НБ РК Ерболат Досаев, говоря об участи Нацбанка в восстановлении экономики на основе ранее принятых антикризисных мер и новых инициатив.

По его словам, в рамках антикризисных инициатив президента Касым-Жомарта Токаева АРРФР и Нацбанк продолжат стимулирование кредитованияэкономики через финансировании его программ и меры пруденциального регулирования.