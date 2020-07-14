Провести первую четверть учебного года в режиме онлайн предлагает минздрав Казахстана

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Провести первую четверть учебного года в казахстанских школах в режиме онлайн предложил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Наиболее подвержены распространению инфекции организованные коллективы. Как показывает практика, ежегодно от общего числа заболевших ОРВИ и гриппом дети до 14 лет составляют до 70%. Учитывая сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, и эпидемиологическое неблагополучие по коронавирусной инфекции среди учащихся учебных заведений, считаем целесообразным рассмотреть онлайн обучение в первой четверти учебного года», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости.

«В настоящее время в Республике Казахстан зарегистрировано около 60 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе более 1700 детей. В период карантина роль детей в передаче инфекции была снижена ввиду расформирования организованных коллективов. Возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передаче инфекции вне школы, а также вовлечению детей в передачу инфекции в обществе», — добавил он.