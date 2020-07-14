Учебный год в вузах и колледжах Казахстана начнется в онлайн-формате – МОН

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Учебный год в вузах и колледжах Казахстана начнется в онлайн-формате, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«По системе ТиПО (технического и профессионального образования – КазТАГ) – в колледжах учебный год начнется в дистанционном режиме, традиционный формат будет принят по индивидуальному графику при организации производственного обучения и профессиональной практики первых и выпускных курсов, а также в отдаленных колледжах с малым контингентом и с усилением санитарного режима», — сказал Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что в вузах также учебный год начнется в дистанционном режиме.

«По высшему образованию – обучение преимущественно будет организовано в дистанционном режиме, традиционный формат будет по индивидуальному графику для проведения лабораторных работ, производственного обучения, профессиональной практики», — добавил Аймагамбетов.

Ранее он предложил «следующее решение: учебный год 1 сентября начать в дистанционном формате в 1-11 классах во всех школах, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ», при этом отметил, что «в отдаленных малокомплектных сельских школах обучение будет проходить в штатном режиме».