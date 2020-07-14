Карантин в Казахстане продлили до 2 августа

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Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Карантин в Казахстане продлили до 2 августа, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Идет вторая неделя строгих ограничительных карантинных мер. Рост заболеваемости стабилизируется. По предложению министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели с 20 июля по 2 августа», — сообщил во вторник премьер-министр Аскар Мамин.

Он призвал население строго соблюдать карантинные требования и поручил центральным государственным органам и акиматам реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина.

«Необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется. При этом следует обеспечить все меры по их четкому распределению по аптечным сетям и стационарам. Для стабилизации эпидемиологической ситуации в Атыраускую и Мангистаускую области дополнительно направлены соответственно 102 и 56 высококвалифицированных специалистов», — добавил Мамин.

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.

День сурка президента Токаева День сурка президента Токаева
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