Минздрав РК готовит заявление в КНБ по поводу сообщения ЦАРКА об утечке данных пациентов

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Министерство здравоохранения Казахстана готовит заявление в комитет национальной безопасности (КНБ) по поводу сообщения Центра анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА) об утечке данных пациентов, передает корреспондент агентства.

«Сегодня мы готовим официальное заявление за моей подписью в КНБ и в комитет информбезопасности при министерстве цифрового развития, что вот эта организация ЦАРКА, которая такое заявление сделало, нарушает статью уголовного кодекса о распространении ложной информации, со всей вытекающей ответственностью», — сказал в среду редакции МИА КазТАГ вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев.

Ранее в ЦАРКА заявили о том, что уязвимость «Системы контроля качества в сфере здравоохранения» стала причиной крупной утечки персональных и медицинских данных. По данным центра, персональные данные пациентов доступны любому в интернете. Как заявили в ЦАРКА, ответственность за это никто не несет, так как в новый Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», по словам сотрудников центра, «составлен таким образом, что данные казахстанской системы здравоохранения не попадают под общее регулирование персональных данных».