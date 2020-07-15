Причины массового заражения пневмонией в РК станут известны через две недели — минздрав

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Причины массового заражения пневмонией в Казахстане станут известны минимум через две недели, сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

«Мы брали пробы у пациентов в четырех регионах. Обнаружены были бактериальная инфекция с такими возбудителями как стрептококки, стафилококк, энтерококк, а также грибковая инфекция была обнаружена. Мы не обнаружили, что эти пневмонии вызваны вирусами гриппа, парагриппа, но, вместе с тем, чтобы получить точные данные, мы пошли на второй этап исследования, который завершится в ближайшие две недели», — сказала Бюрабекова на брифинге в среду.

При этом она отметила, что охват пациентов и объем исследований будет увеличен.

«То есть, мы расширили регионы и расширили количество пациентов, которых будем обследовать, а также добавили для исследования еще анализ крови на ИФА, для того, чтобы посмотреть наличие антител у этих пациентов. И уже после того, как мы завершим все исследования, проанализируют наши ученые, мы опубликуем полностью эти данные», — добавила она.