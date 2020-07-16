Депутат: Частные больницы Алматы готовы работать бесплатно, но ФСМС не подписывает договор

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Алматы. 16 июля. КазТАГ – Частные больницы Алматы готовы работать бесплатно, но Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) не подписывает договор, сообщила депутат мажилиса Ирина Смирнова.

«Есть частные больницы, готовые работать в режиме бесплатных для населения. Полностью укомплектованные медперсоналом, со всем необходимым оборудованием, со специальной вентиляцией, с реанимацией и хирургическими комнатами, со всем соблюдением эпидемиологических требований, с лицензией, но не получающих поддержку местной службы ФСМС. Вот просто не дают разрешения и все. И Аким города говорит, что пусть работает, и, назову по- старому, СЭС, и министр звонит с поддержкой. И только ФОМС не спешит подписать договор. А в это время люди сгорают», — сообщила Смирнова на своей странице в социальной сети.

Она призвала акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотреть вопрос соответствия руководителя городского филиала ФСМС на соответствие занимаемой им должности.

«Это преступление, держать готовую клинику закрытой сейчас!» — подчеркнула депутат.

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