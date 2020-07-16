Туркестан. 16 июля. КазТАГ — Две аптеки подозревают в незаконной реализации лекарств в Туркестане, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов (МФ) РК

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий департаментом экономических расследований (ДЭР) по Туркестанской области КФМ МФ РК совместно с сотрудниками областного департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности пресечена незаконная деятельность двух аптек, которые занимались реализацией лекарственных препаратов без разрешительных документов», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

По данным ведомства, установлено, что жительница Туркестана продавала лекарства без лицензии в аптеках «Раяна» и «Гуламова», расположенных по адресам улица Торекулова, дом №69 и улица Кожанова б/н.

«В ходе обыска изъято 12 341 упаковка 714 наименований лекарственных средств. Материалы по вышеуказанным фактам, а также изъятые лекарственные препараты переданы в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Туркестанской области для привлечения виновного лица к административной ответственности», — резюмируется в сообщении.