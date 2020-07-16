Дорогие наши временщики

Дорожная карта занятости нуждается в контроле. Потому что не занятость в ней главное, а именно деньги и строительство «малой» инфраструктуры

Смена новых бордюров на новые бордюры в этом и в следующем году будет набирать обороты. И не только в Алматы, а повсеместно. Именно на эти (и очень похожие цели) акиматы ряда городов уже заняли денег на фондовом рынке, объяснив это необходимостью трудоустройства четверти миллиона человек.

«Что за абсурд, какая взаимосвязь между бордюрами, увеличением государственного долга и безработными», — спросите вы. А она есть. Самая прямая.

Два рабочих места на одного человека

С тех пор, как в стране началась гигантомания, периодически появляются разные государственные программы, и развитие занятости не исключение. При этом – вот парадокс, цели в этих программах не выходят далеко за реальные пределы безработицы — она как была 4,8-5% от экономически активного населения, так и остается. А деньги тратятся солидные.

Фраза «создание новых рабочих мест» стала для чиновников мантрой, которая дает самое главное благо – финансирование. В дополнение к государственной программе «Енбек» в марте этого года министерство труда и социальной защиты населения продвинуло Дорожную карту занятости на 2020-2021 годы. Все это сделано под предлогом необходимости восстановления экономического роста.

Министр Биржан Нурымбетов рассказывает своим коллегам по правительству, что в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы будут реализованы 6506 инфраструктурных проектов. Более того, на сегодняшний день началась реализация 3700 из них. В эти проекты привлечено 35 тыс. человек. А всего в рамках Дорожной карты планируется «гарантированное создание 250 тыс. рабочих мест». Если просто логически соотнести эти цифры, то что-то тут не так. То есть, получается, что сейчас всего лишь 9-10 человек в среднем участвует в одном проекте. А в каждый из будущих проектов нужно будет трудоустроить 76-77 человек!

Что касается собственно государственной программы «Еңбек», то, по словам министра, только за 4 месяца 2020 года в программе приняли участие 157 тыс. человек. В том числе 118 тыс. человек были трудоустроены, 58 тыс. из них — на постоянные рабочие места. «Будут учтены другие инструменты программы — льготное микрокредитование, гранты для индивидуальных предпринимателей, учебные мероприятия, обучение основам предпринимательства и другие. В целом почти 600 тыс. человек будут охвачены мерами содействия занятости», — бодро рапортует чиновник. Но этого мало, у него еще есть в запасе козырная карта: в 9 других государственных программах будет создано еще 365 тыс. рабочих мест.

«В целом в рамках всех этих мер 1,2 млн. казахстанцев будут охвачены мерами содействия занятости», — гордо резюмирует министр, совершенно позабыв о том, что официальная статистика выдает нам данные о всего лишь полумиллионе человек, которые нуждаются в трудоустройстве.

Без работы не останетесь

4 млн. тенге – это цена одного рабочего места в Казахстане в рамках Дорожной карты занятости! При этом речь идет о создании не постоянных, а временных рабочих мест.

«С одной стороны, мы можем в такой период обеспечить занятостью безработных хотя бы временными рабочими местами, с другой стороны, это поможет решить социальные вопросы, повысить благосостояние населения, создать рабочие места в смежных отраслях», — сказал министр Биржан Нурымбетов.

Чтобы обеспечить местные бюджеты деньгами для проектов Дорожной карты, был организован одновременный выпуск муниципальных облигаций. Областные акиматы, а также акиматы Алматы, Нур-Султана и Шымкента в общей сложности привлекли 200 млр.д тенге, разместив облигации номиналом 1 000 тенге со сроком погашения до 25 мая 2030 года под 6,10% годовых. Наибольшую сумму привлек акимат Туркестанской области – 29,2 млрд. тенге, также в первой тройке расположились Восточно-Казахстанская (24,7 млрд. тенге) и Алматинская (16,1 млрд. тенге) области. Наименьшее количество облигаций разместила Западно-Казахстанская область – всего на сумму 6,1 млрд. тенге.

Выкуп этих облигаций произвел национальный управляющий холдинг «Байтерек». По сути, это псевдогосударственный долг, поскольку долговые обязательства акиматов купил квазигосударственный холдинг. Безопасная схема по получению ликвидности регионами под конкретные цели. А если инфраструктурные проекты пойдут успешно, то объем средств на выкуп облигаций увеличат до 700 млрд. тенге.

Доверяй, но проверяй

Пока в министерстве рисуют красивые рапорты, — практически повсеместно центры занятости сталкиваются с тем, что трудно подобрать работников для реализации инфраструктурных проектов, которые предусматривает Дорожная карта занятости.

Список работ «брутальный»: капитальный и текущий ремонты, реконструкция социально-культурных объектов и объектов ЖКХ, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство городов. Согласятся ли на такую работу оставшиеся без работы юристы, бухгалтеры, воспитатели, менеджеры? Да и способны ли они ее выполнять?

Новые рабочие места не привлекают и малоквалифицированные кадры, людей без образования: работать за 85 тыс. тенге (по условиям Дорожной карты заработная плата должна составлять не менее 2 минимальных заработных плат, т.е. не менее 85 тыс. тенге) не заставишь. И это при том, что неквалифицированная рабочая сила, увы, не может обеспечить надлежащее качество работ (именно поэтому в наших городах высыхают деревья, цветы и газоны, «пляшет» тротуарная плитка, рассыпается свежеуложенный асфальт, рушатся потолки в больницах и школах и т.д.).

Сама Дорожная карта неплоха – идея подлатать инфраструктуру, в том числе благоустройство дворов, освещение улиц и парков, строительство детских и спортивных площадок и д.т. заслуживает уважения. Очень хорошо, что и деньги на это нашлись. Однако, когда в городах ремонтируют одни и те же улицы и меняют вполне приличные бордюры на новые – это не выдерживает никакой критики. Первое, что нужно сделать — установить контроль за финансированием проектов. Потому что многие благие дела, как правило, терпят фиаско. Деньги куда-то исчезают и даже уголовных дел нет. Какой это будет контроль – государственный или общественный – даже неважно. Главное, чтобы был.

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