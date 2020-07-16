Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Казахстан и Корея договорились сотрудничать в области здравоохранения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой провел онлайн-совещание с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Казахстане господином Ку Хонг-сок. В ходе встречи стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в двух странах, особенности развития пандемии и вопросы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и Кореи, в том числе обмен опытом и знаниями в области здравоохранения, медицинского образования и науки», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, корейская сторона поделилась опытом борьбы с COVID-19 и мерами по укреплению системы здравоохранения для лучшей подготовки и реагирования на будущие вспышки инфекционных заболеваний.

По словам Цоя, международное сотрудничество и взаимная поддержка имеют огромное значение в борьбе с COVID-19. Корея имеет хороший опыт борьбы с коронавирусом, поэтому сотрудничество поможет в решении ряда проблем, возникших из-за пандемии, особенно в обмене знаниями и передовой практики контроля COVID-19.

«По итогам встречи достигнута договоренность по дальнейшему развитию казахстанско-корейского сотрудничества в области здравоохранения, в частности по проведению обучающих семинаров для специалистов в онлайн-режиме по методологии и прогнозированию ситуации по COVID-19, моделированию ситуации и др. Также сторонами принято решение о стратегическом развитии двустороннего сотрудничества на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы, что несомненно даст импульс дальнейшему взаимовыгодному партнерству», — резюмируется в сообщении.