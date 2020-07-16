Пожар в крупном супермаркете в Алматы удалось потушить за час

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Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Пожар в крупном супермаркете в Алматы удалось потушить за час, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«Управлением полиции Наурызбайского района организовано оцепление периметра пожара. В 19.21 (за 47 минут — КазТАГ) достигнута локализация возгорания, полностью ликвидировано за 59 минут с начала прибытия первых пожарных расчетов. Принятыми мерами удалось отстоять первый этаж супермаркета «Сабыржан», торжественный зал ресторана и склад с продовольственными товарами. Задействовано 22 единицы техники 76 человек личного состава ДЧС, департамента полиции, служб взаимодействия», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1250 кв. м.

Ранее сообщалось о пожаре в супермаркете. По предварительно версии загорелась кровля здания.

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