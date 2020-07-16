Т108,8 тыс. составили в мае среднедушевые номинальные денежные доходы казахстанцев

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ — Валентина Владимирская. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в Казахстане, по оценке, в мае 2020 года составили Т108 808, следует из сообщения комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Это, как указывается в сообщении, на 4,8% выше, чем в мае 2019 года.

Реальные денежные доходы за указанный период сократились на 1,8%.

Согласно информации, в структуре номинальных денежных доходов населения в мае 2020 года доходы от наемной занятости составили 70,9%, доходы от самостоятельной занятости – 10,4%, доходы в виде социальных трансфертов – 17,4% и прочие денежные доходы – 1,3%.