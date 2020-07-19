Алматы. 19 июля. КазТАГ – Санатории «Казахстан», «Коктем» и другие объекты Алматы переоборудуют в госпитали, сообщает пресс-служба акима города.

«Управлением комфортной городской среды (УКГС) в рамках исполнения плана мероприятий по защите жизни и здоровья жителей Алматы в условиях пандемии, а также для недопущения распространения коронавирусной инфекции проводится переоборудование объектов для расширения количества мест для лечения ковидных пациентов. Ковидные госпитали создаются на базе имеющихся объектов здравоохранения, для чего их переоборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами для полноценной работы», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Как отмечается, «проводится работа по установке перегородок для разделения чистых и грязных зон, шлюзов, дезинфекционных тоннелей, приводятся в соответствие системы вентиляции и ведутся другие работы».

«В настоящее время планируется подготовить и обустроить более 15 объектов здравоохранения, санаториев и других зданий для работы в качестве ковидных госпиталей», — уточнили городские власти.

В акимате напомнили, что комплекс «Халык Арена» будет функционировать в качестве стационара третьего эшелона.

«Соответствующая работа ведется в свободных корпусах ЦГКБ, ЦГИБ, ГКБ. При этом работа учреждений не останавливается. Также будут подготовлены санатории «Казахстан», «Коктем» и другие подходящие здания. На данном этапе проводится анализ территорий стационаров, систем коммуникаций, коммунальных и энергосетей, прорабатываются вопросы логистики», — добавили в пресс-службе.