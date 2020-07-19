Строгий карантин продлили в ВКО

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Строгий карантин продлили в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Продлить на территории ВКО ранее введенные строгие ограничительные меры с 00.00 20 июля 2020 года до 00.00 02 августа 2020 года», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача ВКО в воскресенье.

В документе указано, что режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространения коронавирусной инфекции (КВИ, COVID-19) на территории области.

«Сохранить дополнительно введенные строгие ограничительные меры в городах Аягоз, Алтай, районных центрах Курчумского, Катон-Карагайского, Жарминского, Бескарагайского, Уржарского районов до 00.00 2 августа 2020 года», — сказано в документе.

Соответствующими государственными органами, местными исполнительными органами, физическими и юридическими лицами, согласно постановлению, организовываются и соблюдаются санитарно- противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению возникновения угрозы распространения КВИ.

«Посещение физическими лицами закрытых помещений, а так же, нахождение в общественных местах и общественном транспорте осуществляется с ношением защитных масок и соблюдением социального дистанцирования. Настоящее постановление, обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности», — указано в постановлении.