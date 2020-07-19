Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ – Строгий карантин в Нур-Султане продлили до 2 августа, сообщают государственные СМИ.

«Все правила, которые были указаны в постановлении главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанны Пралиевой от 3 июля 2020 года, будут сохраняться. Хотелось бы отметить, что они продлены до 2 августа», — сообщила в субботу руководитель пресс-службы акима Нур-Султана Акмарал Олжабаева.

Она добавила, что ограничений на пешее передвижение после 23.00 нет.

«Работа общественного транспорта пока не будет возобновлена», — добавила Олжабаева.